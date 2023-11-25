Маск отреагировал на катастрофу в США из-за помощи Украине

Фото: iStock/Olena_Z
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал одним словом пост бизнесмена Дэвида Сакса.
Он заявил, проблема нехватки снарядов у США из-за помощи Украине, до сих пор не решена.
Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.
Читайте также:
Слуцкий заявил, что киевский режим ищет пути отхода
На Украине признались, что конфликт с Россией можно было завершить ещё весной 2022 года
Олещук заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине
«О дефиците боеприпасов в США впервые было написано год назад. Мы до сих пор не решили эту проблему. Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», —такой пост написал Сакс.
«Пугающе», —прокомментировал данное заявление Маск.Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий, пишет РИА Новости.
Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.
Читайте также:
Слуцкий заявил, что киевский режим ищет пути отхода
На Украине признались, что конфликт с Россией можно было завершить ещё весной 2022 года
Олещук заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине
Мария Фирсова