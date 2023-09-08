Маск прокомментировал сообщения об ограничении работы Starlink возле Крыма

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что в 2022 году были введены ограничения для работы сервиса спутниковой связи Starlink у побережья Крыма.
«Ранее упомянутые районы Starlink оставались неактивированными. Компания SpaceX не отключала их», — заявил Маск на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).По словам предпринимателя, он получил срочный запрос со стороны «правительства» для активации Starlink вдоль маршрута до Севастополя с целью «подвергнуть опасности большую часть российского флота, находящегося на якоре».
«Если бы я согласился на данный запрос, SpaceX была бы непосредственно вовлечена в серьезный военный конфликт и усиление напряженности в регионе», — подчеркнул Маск.Читайте также:
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