Раскрыта причина, по которой Маск сорвал атаку Киева на флот РФ

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск перед попыткой Киева атаковать флот России у берегов Крыма переговорил с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который предупредил его, что РФ может нанести ответный ядерный удар. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на биографию миллиардера.
«После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», - говорится в статье.
Уточняется, что Отключение покрытия произошло в пределах 100 километров от крымского побережья.
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