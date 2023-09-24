Матери погибшего бойца передали котенка, которого он приютил в зоне СВО

Фото: istockphoto.com/Inna Tolstorebrova
Глава Коми Владимир Уйба объявил, что передал котенка по имени Симба матери погибшего участника спецоперации Романа Попова. Этого котенка Роман приютил во время службы в зоне военных действий. Уйба пояснил, что Симба родился у кошки по имени Венера, которую военнослужащие кормили в зоне спецоперации. После гибели Романа Попова, его вдова Мария взяла котенка к себе в Симферополь.
«Я узнал о том, что Олесе Васильевне нужна помощь, из социальных сетей. В то время я также готовился отправить гуманитарную помощь нашим соотечественникам в зону специальных операций. На обратном пути я взял котенка с собой. Теперь у него новая семья», — рассказал глава Коми в видеообращении, опубликованном в воскресенье на его странице в социальной сети «ВКонтакте».Уйба также уточнил, что Симбу он забрал из Ростовской области, куда его доставили из Симферополя.
«Сейчас котенок бегает по всей квартире и весело играется», — добавил он.Мать погибшего участника спецоперации выразила благодарность главе Коми за помощь в доставке котенка, который принес радость ее сыну.
Читайте также:
Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard у Стельмаховки
ВСУ необходимо 3 месяца, чтобы обучиться управлять ракетами Taurus
Миссия НАТО готова принять участие в операции косовской полиции на севере края
Артем Кузьмин