МЧС испытало в ЛНР прибор для уничтожения снарядов без их детонации

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) прошло приёмочные испытания новейшее устройство для дистанционного уничтожения артиллерийских боеприпасов и самодельных взрывных устройств без детонации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замначальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова.
«Успешно завершились приемочные испытания устройства для дистанционного бездетонационного разрушения и уничтожения артиллерийских, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств», — цитирует агентство слова собеседника.
Мошков добавил, что прибор также планируют применять для выполнения спецзадач и пробивания бетонных и металлических конструкций.
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