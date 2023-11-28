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Россия руководствовалась защитой Донбасса в ходе переговоров с Украиной в 2022 году. Об этом сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом весной 2022 года Владимир Мединский.
Он отметил, что Россия выставляла несколько условий для заключения мира с Украиной.
По словам Мединского, Россия требовала нейтралитета Украины, невступления страны в НАТО, признания российского суверенитета над Крымом, а также независимости республик Донбасса.
Помимо этого в договоре были прописаны пункты с несколькими гуманитарными требованиями.
Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия раскрыл, что украинское правительство не самостоятельно принимало решение о начале конфликта с Россией. Пойти на столкновение Зеленского сподвиг бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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По словам Мединского, Россия требовала нейтралитета Украины, невступления страны в НАТО, признания российского суверенитета над Крымом, а также независимости республик Донбасса.
Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия раскрыл, что украинское правительство не самостоятельно принимало решение о начале конфликта с Россией. Пойти на столкновение Зеленского сподвиг бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Анастасия Чинкова