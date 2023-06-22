Медработник рассказал о занятиях тактической медициной в Центре подготовки контрактников в Балашихе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Я много узнал для себя по тактической медицине. Здесь очень грамотные инструкторы, всё грамотно показывают, объясняют. Кроме того, мы всё отрабатываем на практике. Нахожусь здесь около недели. Условия отличные, коллектив отличный, без юмора не обходится. Всё замечательно», – поделился мужчина.
«В армии ранее никогда не служил, в боевых действиях не участвовал. Работал в скорой помощи. Принял решение отправиться на спецоперацию по личным мотивам. Родственники отнеслись неоднозначно. Сам думал об этом серьёзно месяца три», – рассказал житель Подмосковья.Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту работает в Балашихе с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Центре отбора контрактников в Балашихе обучают самым современным технологиям.