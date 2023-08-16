Медведев: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за навыков российских войск

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Контрнаступление украинских войск не имело успеха из-за превосходства Вооружённых сил России (ВС РФ). Об этом на форуме «Армия-2023» заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что российские военные в ходе СВО приобрели необходимые навыки, в том числе, для борьбы с западной техникой.
При этом он сообщил, что нельзя недооценивать поставляемую Украине западную технику. По его словам, качество вооружения можно оценить только в ходе боевых действий, таким образом и среди НАТОвских машин есть достойные экземпляры.
Ранее Медведев заявлял, что западные страны не заинтересованы в проведении мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку поставками вооружения ВСУ они зарабатывают себе на оборонно-промышленный комплекс.
Читайте также:
Медведев: Цель Запада – заработать на конфликте России и Украины
Медведев: У России достаточно сил, чтобы решить все задачи СВО
Медведев: капитуляция Украины дала бы мир, но его не хотят в Вашингтоне
При этом он сообщил, что нельзя недооценивать поставляемую Украине западную технику. По его словам, качество вооружения можно оценить только в ходе боевых действий, таким образом и среди НАТОвских машин есть достойные экземпляры.
Читайте также:
Медведев: Цель Запада – заработать на конфликте России и Украины
Медведев: У России достаточно сил, чтобы решить все задачи СВО
Медведев: капитуляция Украины дала бы мир, но его не хотят в Вашингтоне
Анастасия Чинкова