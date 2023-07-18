Медведев назвал обеспечение безопасности России и нужд СВО приоритетными задачами бюджета

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что бюджет страны создается в исключительно сложной обстановке. Главная задача состоит в обеспечении безопасности России и обеспечении нужд спецоперации. Об этом Медведев сообщил во время заседания программной комиссии партии.
Медведев подчеркнул, что на выполнение приоритетной задачи должны быть направлены все усилия членов партии.
Он также добавил, что задачи развития экономической отрасли и социальной стабильности никто не отменял, однако «прежде всего необходимо сконцентрироваться на решении первой задачи».
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных.
Мишустин подчеркнул, что каждый рубль из запланированной суммы должен дойти до участников спецоперации.
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Он также добавил, что задачи развития экономической отрасли и социальной стабильности никто не отменял, однако «прежде всего необходимо сконцентрироваться на решении первой задачи».
Мишустин подчеркнул, что каждый рубль из запланированной суммы должен дойти до участников спецоперации.
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Екатерина Коршунова