Медведев назвал тех, кто толкает РФ к третьей мировой

Фото: сайт Кремля
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье опубликовал новый пост.
Дмитрий Медведев прокомментировал последние новости СВО, а именно заявления некоторых западных руководителей о планах оказать Украине дополнительную военную помощь.
«Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии» Грант Шэппс сообщил о намерении направить британских военных инструкторов на Украину для обучения военнослужащих ВСУ, написал Дмитрий Медведев. Он считает, что прибытие британских специалистов превратит их «в легальную цель» для ВС РФ, и «они будут безжалостно уничтожаться».
По словам Медведева, СВО завершится, когда «исконно русские территории» будут полностью освобождены от врага.
Читайте также:
Медведев раскрыл, когда закончится спецоперация на Украине
Медведев заявил, что РФ необходимо добиться устойчивости к натовским ПВО и РЭБ
Медведев посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР
«Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии» Грант Шэппс сообщил о намерении направить британских военных инструкторов на Украину для обучения военнослужащих ВСУ, написал Дмитрий Медведев. Он считает, что прибытие британских специалистов превратит их «в легальную цель» для ВС РФ, и «они будут безжалостно уничтожаться».
«Другая дура требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus», пишет Медведев, имя в виду, возможно, главу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она говорила, что легальными целями для ударов ВСУ являются объекты на территории России, включая Крым.
Медведев ответил, что «удары по немецким заводам, где эти ракеты делают», тоже «будут соответствовать международному праву».
«Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…»,-написал в заключении Дмитрий Медведев.Ранее в своём Telegram-канале заместитель представителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев писал, что спецоперация будет продолжаться до полного искоренения нацистского режима Киева. Он отметил, что Россия одержит победу в спецоперации и освободит ещё больше территорий.
По словам Медведева, СВО завершится, когда «исконно русские территории» будут полностью освобождены от врага.
Читайте также:
Медведев раскрыл, когда закончится спецоперация на Украине
Медведев заявил, что РФ необходимо добиться устойчивости к натовским ПВО и РЭБ
Медведев посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР
Мария Фирсова