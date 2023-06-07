Медведев: Необходимо остановить врага и перейти в наступление





«Поэтому сейчас главное – максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное превосходство», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Украина начала свое великое контрнаступление, заявил Зампред Совбеза РФ, подчеркнув, что врага необходимо остановить и переходить в собственное наступление.По словам Медведева, Украина и страны Запада хотят сделать все, чтобы стереть Россию с лица земли.Он также добавил, что России необходимо остановить врага, а затем начать свое наступление.