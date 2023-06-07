Медведев: Необходимо остановить врага и перейти в наступление

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Дмитрий Медведе заявил о необходимости российского наступления
Украина начала свое великое контрнаступление, заявил Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что врага необходимо остановить и переходить в собственное наступление.
По словам Медведева, Украина и страны Запада хотят сделать все, чтобы стереть Россию с лица земли.
Он также добавил, что России необходимо остановить врага, а затем начать свое наступление.
По словам Медведева, Украина и страны Запада хотят сделать все, чтобы стереть Россию с лица земли.
«Поэтому сейчас главное – максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное превосходство», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что России необходимо остановить врага, а затем начать свое наступление.
Элина Позднякова