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Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР вблизи линии фронта

15 сентября 2023, 21:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поручению президента России Владимира Путина посетил полигон подготовки контрактников, который расположен в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об этом РИА Новости сообщил его помощник Олег Осипов.
Отмечается, что Медведев ознакомился с ходом обучения и условиями службы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине.


Напомним, Путин заявил, что все мужчины, которые записываются добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений. Путин отметил, что это вызывает уважение.

Российский лидер также подписал указ, согласно которому, добровольцы СВО и участники теробороны будут приносить присягу перед государственным российским флагом.

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Зеленский шокировал американского журналиста своим решением
Журналиста из США Никсона шокировало решение Киева отправить ВСУ на минные поля
15 сентября 2023, 20:43

Фото: iStock/JARAMA

Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что украинское правительство — одно из худших в мире, так как оно отправило собственных граждан погибать на минных полях.
Никсон отметил, что Зеленский согласился продать Украину крупным западным корпорациям. Он также добавил, что все экономические эксперименты, проводимые странами Запада на территории Украины, в дальнейшем перенесут и на американскую почву.

«Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда»? Это не правительство», — заявил журналист.

Напомним, ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ, которые отправили российских пленных солдат на минные поля, подлежат уничтожению. 

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Клинцевич: «ВСУ используют нацистские методики»
15 сентября 2023, 20:01

Фото: istockphoto.com/zabelin

Председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что украинские войска, используя для разминирования полей пленных, применяют нацистские методики.
«В том случае, если точно установлено, что на одном из направлений, где стоят противопехотные мины, украинские солдаты пустили на «поля» пленных, чтобы те ценой своей жизни их «разминировали», то можно с полной ответственностью заявить, что ВСУ используют нацистские методики. Это стопроцентное военное преступление, за которое мы должны жестоко покарать всех, кто к нему причастен», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Клинцевич.

Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов отметил, что данный инцидент, если он является правдой, точно иллюстрирует всю суть ВСУ.

«Регулярная армия так не может обращаться с военнопленными и вообще цивилизованное общество. Есть определенные международные конвенции по военнопленным. И, если этот факт подтвердится, то здесь украинская сторона нарушает международные конвенции по обращению с военнопленными, которых, кстати, Россия придерживается», — отметил в беседе с Pravda.Ru Арзанов.

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#армия
#солдаты
#всу
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На Украине объяснили, почему контрнаступление можно считать провальным
Киевский политолог Карасев назвал продолжение контрнаступления ВСУ бессмысленным
15 сентября 2023, 19:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины вынуждены были прервать контрнаступление, потому что более чем за три месяца оно не дало никакого результата, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью для YouTube-канала Politeka.
«Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат. Если они не дали за месяц, — все, не будет больше. Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически», - прокомментировал ситуацию Карасев. 

Ранее британские аналитики выяснили причину, по которой Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление. По мнению западных экспертов, Вооруженные силы Украины были совершенно не готовы к ведению боевых действий. По последним данным они потеряли пятую часть вооружений, поставленных Киеву странами НАТО. Именно поэтому в настоящий момент контрнаступление ВСУ приостановлено. Киев планирует пересмотреть свою военную стратегию.

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Два жителя Долгопрудного отправились служить по контракту
15 сентября 2023, 18:05

Фото: администрация Долгопрудного

В администрации городского округа Долгопрудный проводили на службу двух жителей муниципалитета, заключивших контракт с Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Решение пойти в армию приняли сотрудники одного из городских предприятий. Поблагодарили их за этот выбор, замглавы администрации Долгопрудного Павел Сибрасов и председатель городского Совета депутатов Дмитрий Балабанов, обратились к ним с напутствием.
«Вы настоящие граждане своей страны. Чем больше таких парней, тем ближе победа. Желаем вам отличной службы и скорейшего возвращения», – сказал Балабанов.
В ответ долгопрудненцы пообещали служить честно и ответственно. Сейчас они проходят обучение военному делу, необходимое перед отправкой в зону СВО.  Набор военнослужащих по контракту в Долгопрудном продолжается. 

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#подмосковье
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15 жителей Новой Каховки пострадали в результате обстрела ВСУ
Минздрав: Число пострадавших из-за удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15
15 сентября 2023, 17:26

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В результате обстрела Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 15 человек, сообщает региональный Минздрав в своем Telegram-канале.
«Пятнадцать человек пострадали в результате сегодняшнего обстрела Новой Каховки со стороны украинских националистов», - прокомментировали ситуацию в министерстве. 

Киевский режим нанес удар по мирному город в 9 утра 15 сентября. Как отметил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, сброшенная на жилой квартал ракета была начинена поражающими элементами.

Ранее губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на территории Ливенского района Орловской области сбит БПЛА. Отмечается, что беспилотник был сбит средствами РЭБ. По данным губернатора, повреждений и пострадавших нет.Клычков добавил, что место происшествия оцеплено. На данный момент ситуация находится под контролем.

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#сво
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В Орловской области сбили беспилотник
Губернатор: на территории Ливенского района Орловской области сбит беспилотник
15 сентября 2023, 17:05

Фото: iStock/aapsky

Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на территории Ливенского района Орловской области сбит БПЛА.
Отмечается, что беспилотник был сбит средствами РЭБ. По данным губернатора, повреждений и пострадавших нет.

Клычков добавил, что место происшествия оцеплено. На данный момент ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что беспилотный летательный аппарат «Упырь» начали применять российские военные на Донецком направлении специальной военной операции на Украине. Дрон разработан по технологии FPV (first-person view, «вид от первого лица»).

Его применение на одном из участков линии боевого соприкосновения вынудило противника отвести военную технику на пять километров вглубь.

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#россия
#всу
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Британские аналитики выяснили причину приостановки контрнаступления ВСУ
FT: Украина приостановила наступление из-за неумения воевать крупными частями
15 сентября 2023, 16:09

Фото: iStock/Michele Ursi

Британские аналитики выяснили причину, по которой Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление, сообщает Financial Times.
По мнению западных экспертов, Вооруженные силы Украины были совершенно не готовы к ведению боевых действий. По последним данным они потеряли пятую часть вооружений, поставленных Киеву странами НАТО. 

Именно поэтому в настоящий момент контрнаступление ВСУ приостановлено. Киев планирует пересмотреть свою военную стратегию. 

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина будет вынуждена завершить свое контрнаступление в октябре. При этом он добавил, что ВС РФ не потеряют возможность и далее наносить удары по базам и укреплениям ВСУ. По словам Джонсона, уже сам президент Украины Владимир Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ.

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#контрнаступление
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Рогов призвал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных на минные поля
Рогов: боевики, отправившие пленных на минные поля, подлежат уничтожению
15 сентября 2023, 16:02

Фото: iStock/Olena_Z

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ, которые отправили российских пленных солдат на минные поля, подлежат уничтожению. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что это преступление и ему подобные должны быть расследованы. Он подчеркнул, что виновных необходимо наказать. 

Рогов добавил, что случившееся сравнимо с преступлениями времен ВОВ. 

«Практика отправления пленных на минные поля не нова», — заключил глава запорожского общественного движения.

Напомним, ранее экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет государственный переворот, если конфликт на Украине будет продолжаться. 

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#рогов
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Депутат Госдумы Колунов отправил очередную посылку в зону СВО
15 сентября 2023, 15:30

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов отправил на передовую очередной груз гуманитарной помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба парламентария.
По словам Колунова, поддержка участников СВО, их семей, а также помощь жителям присоединённых территорий – приоритетные направления его депутатской работы.

Тепловизионные прицелы и рация окажутся на передовой в ближайшее время.
«Наступила осень, совсем скоро начнётся сезон дождей, а значит, оборудование должно быть к этому готово. Прицелы Saim как раз имеют надёжные корпуса с защитой от влаги и воды и способны работать на коротких и средних дистанциях сквозь туман, дым и осадки», – сказал депутат Сергей Колунов. 
Рация, по словам депутата, отечественная – «Гранит». 

Сергей Колунов не в первый раз помогают подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации. В 2022 году в зону CBO отправили 30 машин с экипировкой, инструментами, продуктами и мобильной баней. А в прошлые месяцы на передовую передали антидроновое ружьё и беспилотники.

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