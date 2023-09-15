Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР вблизи линии фронта

Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поручению президента России Владимира Путина посетил полигон подготовки контрактников, который расположен в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об этом РИА Новости сообщил его помощник Олег Осипов.
Отмечается, что Медведев ознакомился с ходом обучения и условиями службы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине.
Напомним, Путин заявил, что все мужчины, которые записываются добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений. Путин отметил, что это вызывает уважение.
Российский лидер также подписал указ, согласно которому, добровольцы СВО и участники теробороны будут приносить присягу перед государственным российским флагом.
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Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине.
Российский лидер также подписал указ, согласно которому, добровольцы СВО и участники теробороны будут приносить присягу перед государственным российским флагом.
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Екатерина Коршунова