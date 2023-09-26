Медведев посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по поручению президента России Владимира Путина посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР. О результатах поездки он рассказал на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.
Он отметил, что военнослужащие настроены на победу, показывают выдающиеся результаты и демонстрируют высокие боевые качества.
Также Медведев высоко оценил подготовку личного состава.
Кроме того, зампред Совбеза РФ рассказал, что во время посещения полигона ему удалось пообщаться с офицерами и рядовыми, которые проходят обучение с учётом современных требований и возможностей. Они совершенствуют свои навыки в ведении боя, боевом слаживании подразделений и использовании вооружения и боевой техники.
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Анастасия Чинкова