Медведев призвал быть готовыми к подлым ударам бандеровцев

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за провального контрнаступления, украинцы все более явно целятся по объектам гражданской инфраструктуры, в своем Telegram-канале.
«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы», - прокомментировал ситуацию Медведев.
Зампред Совбеза также считает, что России тоже необходимо выбирать нестандартные цели для атак. По его мнению, в тех местах, где наших ударов не ждут – эффект будет гораздо более весомым. При этом, какие именно цели имел ввиду Медведев – он не уточнил.
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