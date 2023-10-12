Медведев раскрыл число контрактников на СВО

Медсестра, ухаживавшая за ранеными в донецком госпитале, погибла прямо на рабочем месте в результате очередного обстрела ВСУ. Осколок угодил ей прямо в сердце в тот момент, когда она тащила на себе пациента, чтобы оказать ему медицинскую помощь.