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Медведев раскрыл число контрактников на СВО

Медведев: с 1 января 2023 года в ВС РФ приняты более 357 тысяч контрактников
12 октября 2023, 17:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала текущего года в объединенную группировку российских войск приняли 357 тысяч человек. Об этом он сообщил в рамках совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту.
Он уточнил, что с 1 января текущего года в ВС РФ было принято более 357 тысяч человек. Такие данные приводит Минобороны РФ.

«Это естественно все: и те, кто пребывают в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец. В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие», - отметил Медведев.


Он также выразил надежду на то, что такие темпы будут сохранены и дальше.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков из контрактников для специальной военной операции. Глава Минобороны заявил, что набранные люди сейчас занимаются подготовкой. Кроме того, идет постоянное, естественное пополнение резервных полков.

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#контракт
#вс рф
#медведев
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«Играют в видеоигру и собирают бонусы»: На Украине осознали истинное отношение США к СВО
WP: В ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру
12 октября 2023, 17:29

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские военные жалуются, что Запад воспринимает конфликт в стране как видеоигру, пишет The Washington Post.
Такой вывод украинцы сделали на фоне поставок старого оружия, которые, к тому же, идут крайне медленно. 

«Каждая успешная миссия позволяет нам получить немного больше и открывает новые навыки. Нам сложно», - прокомментировал ситуацию офицер, пожелавший остаться анонимным.

Он также отметил, что у Вооруженных сил Украины создается впечатление, что для США украинский конфликт - это лишь видеоигра. 

Ранее врио министра обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что на Украину будут произведены поставки боеприпасов 105 и 155 калибров, крупнокалиберных пулемётов и шести новых зенитных ракетных установок Hawk.

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#сво
#оружие
#игра
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Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области
Жилой дом полностью сгорел после обстрела ВСУ брянского поселка Суземка
12 октября 2023, 17:26

Фото: iStock/alexmak72427

Украинская сторона обстреляла поселок Суземка в Брянской области, в результате этого полностью сгорел один жилой дом. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«В результате прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели. По предварительной информации, в результате обстрела частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто из местных жителей не пострадал.

По словам главы региона, специалисты продолжают обследовать территории обстрелянного поселка. На месте ЧП находятся все оперативные и экстренные службы региона.

Накануне Богомаз также сообщал, что при обстреле Суземки со стороны ВСУ пострадали четыре человека.

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#жилой дом
#всу
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В Пентагоне раскрыли, собирается ли НАТО втягиваться в конфликт на Украине
Министр обороны США Остин: НАТО не планирует вступать в конфликт на Украине
12 октября 2023, 17:23

Фото: РИА Новости/РИА Новости

НАТО не собирается принимать участие в военных действиях на Украине, но продолжит поддерживать правительство страны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Он отметил, что главная функция НАТО – оборонительная, поэтому альянс не будет вступать в конфликт. Однако продолжит поддерживать Украину.

Ранее стало известно, что Румыния, являющаяся членом НАТО, запретила украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить в парламенте страны. 

Кроме того, политолог Вадим Авва заявлял, что в рядах ВСУ числятся наёмники и даже генералы из стран НАТО, которые активно гибнут в зоне СВО. При этом, Украина не выплачивает компенсацию их семьям, чем также разжигает недовольство на Западе.

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#спецоперация
#всу
#сша
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МО РФ: ВС РФ поразили склады ВСУ в Измаиле и на аэродромах Миргород и Днепр
12 октября 2023, 15:32

Фото: iStock/SergeyVButorin

За прошедшие сутки российские силы поразили и ликвидировали украинские склады с вооружением и боеприпасами в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, у города Измаила в Одесской области российским ударом уничтожен склад вражеской военной техники. При этом недалеко от населенного пункта Солончаки Николаевской области нанесен удар на поражение ангара с украинскими десантными катерами.

Ранее командир отряда «Барс-9» ВС РФ с позывным «Медведь» заявил, что все попытки контрнаступления ВС Украины со стороны Купянска были безуспешными и непродуманными. 


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#удар
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При падении БПЛА под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла
Киселев: при атаке ВСУ под Белгородом ранен журналист Sputnik, погибла его дочь
12 октября 2023, 15:18

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В результате удара беспилотника ВСУ под Белгородом ранения получили журналист Sputnik и его жена, их четырехлетняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся», - заявил Киселев.

Он также добавил, что в результате происшествия погибла четырехлетняя дочь супругов Амина. Директор медиагруппы подчеркнул, что в настоящее время пострадавшей семье оказывается вся необходимая поддержка. Также решается вопрос о перевозке раненых в Москву.

По мнению Киселева, подобные террористические атаки проводятся ВСУ от отчаяния в качестве мести за неудачи на линии соприкосновения.

Киселев отметил, что это уже не первые потери в журналистском корпусе медиагруппы. Он напомнил про Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, а также Ростислава Журавлева, военкора, который погиб в зоне СВО минувшим летом и похоронен в Екатеринбурге.

Напомним, губернатор Региона Вячеслав Гладков заявлял, что при падении сбитого БПЛА на частных дом в Белгородской области погиб ребенок. По его словам, происшествие потрясло всех жителей области. Всего же количество жертв составило три человека.

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Украинцев готовят к правде о происходящем на поле боя
Рогов: Буданов хочет опередить конкурентов в подготовке Украины к правде
12 октября 2023, 14:37

Фото: iStock/JARAMA

Заявление начальника ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика является работой на опережение своих политически конкурентов и подготовкой населения Украине к правде, которая происходит на линии соприкосновения. Так считает глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Буданов работает на опережение, озвучивая чуть раньше, чем все остальные, очевидные вещи, чтобы казаться чуть более объективным и честным, понятное дело, чем остальные нацистские прихвостни, готовя тем самым украинское общество к реальной правде о происходящем на линии фронта», - цитирует РИА Новости Рогова.

Таким образом, Буданов, заявляя о подобных вещах, наносит удары своим конкурентам в политической среде, которая является «террариумом друзей».

Напомним, ранее Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по графику. По его словам, ВСУ выбились из графика наступления, подчеркнув, что именно выбились, а не отстают. При этом он продолжает утверждать, что еще не все «пошло кувырком».

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#всу
#контрнаступление
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Боевики ВСУ убили медсестру в донецкой больнице
12 октября 2023, 14:00

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Медсестра, ухаживавшая за ранеными в донецком госпитале, погибла прямо на рабочем месте в результате очередного обстрела ВСУ. Осколок угодил ей прямо в сердце в тот момент, когда она тащила на себе пациента, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
Как рассказали очевидцы корреспонденту телеграм-канала Readovka, женщина помогала добраться до перевязочной на третьем этаже госпиталя тяжело раненному мужчине, который сам почти не мог передвигаться. В этот момент и случился прилет. Роковой осколок влетел в здание через окно и, попав в сердце, убил медсестру на месте.

Еще один мужчина получил тяжелые осколочные ранения грудной клетки, в настоящее время врачи борются за его жизнь. Массированные обстрелы района Донецка, где расположен госпиталь, велись с раннего утра. Похоже, что ВСУ сознательно стреляли по медицинскому учреждению — сейчас здание буквально засыпано осколками.

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#всу
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Назван крупный город в Украине, который в скором времени может отойти к России
Полковник Макгрегор: ВС РФ могут за несколько дней освободить Харьков
12 октября 2023, 12:51

Фото: istock / byelaman

Российская армия может освободить Харьков за несколько дней. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев. Почему они этого не делают, остается только догадываться, но они в состоянии это осуществить», - выразил мнение экс-советник.
Он также заявил, что США поставляют армии Украине практически все, начиная от оружия, заканчиваю зарплатам военным. Макгрегор считает, что ВСУ находится на искусственном жизнеобеспечении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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ВСУ уничтожили мост на трассе между Ясиноватой и Горловкой
12 октября 2023, 12:01

Фото: iStock/Kate_Koreneva

Минувшей ночью ВСУ обстреляли территорию Ясиноватского округа в ДНР, повреждена школа и разрушен мост на трассе, ведущей к Горловке. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Шевченко.
«Ночью ВФУ в очередной раз обстреляли территорию Ясиноватского муниципального округа. В результате обстрела повреждения получила школа в поселке Красный Партизан. Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка», - написал Шевченко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что удары наносились с помощью кассетных боеприпасов.

Напомним, российская армия ранее часто пользовалась данным маршрутом, чтобы относительно быстро добраться из Горловки в Донецк. Теперь сообщение идет через Енакиево.

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