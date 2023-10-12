Медведев раскрыл число контрактников на СВО

Фото: сайт Кремля
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала текущего года в объединенную группировку российских войск приняли 357 тысяч человек. Об этом он сообщил в рамках совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту.
Он уточнил, что с 1 января текущего года в ВС РФ было принято более 357 тысяч человек. Такие данные приводит Минобороны РФ.
Он также выразил надежду на то, что такие темпы будут сохранены и дальше.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков из контрактников для специальной военной операции. Глава Минобороны заявил, что набранные люди сейчас занимаются подготовкой. Кроме того, идет постоянное, естественное пополнение резервных полков.
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«Это естественно все: и те, кто пребывают в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец. В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие», - отметил Медведев.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков из контрактников для специальной военной операции. Глава Минобороны заявил, что набранные люди сейчас занимаются подготовкой. Кроме того, идет постоянное, естественное пополнение резервных полков.
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Элина Позднякова