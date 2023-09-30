Фото: сайт Кремля
Спецоперация будет продолжаться до полного искоренения нацистского режима Киева. Об этом в своём Telegram-канале сообщил заместитель представителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что Россия одержит победу в спецоперации и освободит ещё больше территорий.
По словам Медведева, СВО завершится, когда «исконно русские территории» будут полностью освобождены от врага.
Также зампред Совбеза РФ добавил, что референдум, проведённый в прошлом году на новых территориях России, предопределил дальнейшую судьбу жителей. Сделав свой выбор, они показали единство и самоотверженность русского народа, что стало символом восстановления исторической справедливости.
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По словам Медведева, СВО завершится, когда «исконно русские территории» будут полностью освобождены от врага.
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Анастасия Чинкова