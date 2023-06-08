Медведев рассказал, чем ответит Россия после отправки войск НАТО на Украину

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Медведев заявил, что Россия ответит гиперзвуковыми ударами Европе и США после отправки сил НАТО на Украину
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен показывает себя «не шибко умным человеком», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Такую реакцию политика вызвали слова бывшего главы Альянса о возможной отправке военных некоторых европейских стран в зону боевых действий.
Ранее зампред Совбеза РФ заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может лишиться не только поста главы государства, но и собственной жизни, если разочарует Запад.
Он также добавил, что контрнаступление ВСУ не является для России неожиданностью, так как у киевских властей нет другого выбора.
«Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да?» — подчеркнул Медведев в своём телеграм-канале.
Он также добавил, что контрнаступление ВСУ не является для России неожиданностью, так как у киевских властей нет другого выбора.
Андрей Гаврилов