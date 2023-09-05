Медведев рассказал, до какого момента должна идти СВО

Фото: сайт Кремля
Специальная военная операция должна идти по тех пор, пока не будут выполнены все её цели и не будет одержана победа над теми, кто восемь лет издевался над своим народом на Донбассе. Об этом в своём Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине не нашла доказательств того, что действия российских военных на Украине – это геноцид.
Медведев прокомментировал данное заявление. Он призвал членов этой комиссии взглянуть на события, которые предшествовали началу СВО, а именно, на геноцид и военные преступления, но не со стороны России, а от лица Украины, которые страна совершала по отношению к собственным гражданам.
Медведев утверждает, что Украина совершала геноцид и военные преступления на Донбассе с 2014 года. За восемь лет вооружённого конфликта на этой территории погибло свыше трёх тысяч мирных жителей.
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Медведев прокомментировал данное заявление. Он призвал членов этой комиссии взглянуть на события, которые предшествовали началу СВО, а именно, на геноцид и военные преступления, но не со стороны России, а от лица Украины, которые страна совершала по отношению к собственным гражданам.
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Анастасия Чинкова