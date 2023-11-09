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Медведев назвал число россиян, которые заключили контракт с Минобороны РФ

Медведев: в текущем году в ВС РФ по контракту принято около 410 тыс человек
09 ноября 2023, 15:53
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Около 410 тысяч человек заключили контракт с Минобороны РФ с начала текущего года. Такие данные привел зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках посещения полигона Алабино.
«В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт приняты около 410 тысяч человек. Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году», - сказал Медведев.

По его словам, работа в данном направлении идет неплохо. При этом число желающих служить по контракту только растет. В то же время, Украина вынуждена посылать на линию соприкосновения «черти кого», заключил Медведев.


В октябре зампредседателя Совбеза сообщал, что с начала текущего года в объединенную группировку российских войск приняли 357 тысяч человек.

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#медведев
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«Плохо кончится»: В США предрекли судьбу Зеленского
Риттер: Зеленский погибнет от рук собственных генералов
09 ноября 2023, 16:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Совсем скоро украинские генералы сами уничтожат лидера их страны Владимира Зеленского, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет и все закончится плохо. Вспомните Николае Чаушеску, что случилось с ним в Румынии. Они собираются устроить инсценировку суда, скажут, что признают его виновным во всех преступлениях, а затем расстреляют его. Бац — и его нет. Возможно, суда даже не будет», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По его словам, ситуация между высшим военным командованием и президентом на Украине становится всё более напряженной с каждым днём. Лучше всего об этом говорит инцидент с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, помощника которого убили и заместителя убрали с должности.

Риттер также напомнил, что Украина - это страна, в которой Зеленский может просто выйти из машины и получить несколько выстрелов в голову. Разведчик посоветовал ему как можно быстрее бежать из страны.

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#украина
#всу
#владимир сво
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80% участников СВО возвращаются на службу после ампутаций конечностей
Врач Ковлен: 80% участников СВО возвращаются на службу после ампутаций
09 ноября 2023, 15:08

Фото: iStock/SeventyFour

Более 80% участников СВО после ампутаций конечностей возвращаются в зону боевых действий. Такие данные привел начальник кафедры и физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Денис Ковлен в рамках круглого стола.
«Свыше 80% пациентов (из числа участников СВО - ред.) с травматическими ампутациями конечностей сегодня после реабилитации и протезирования возвращаются к военной службе и продолжают ее», - заявил Ковлен.

Он подчеркнул, что такого не было ни при Великой Отечественной войне, ни при войне в Афганистане.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко заявил, что более чем у половины раненых участников спецоперации имеют ампутации конечностей. 

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#воз
#сво
#всу
#рф
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Совершеннолетние дети погибших участников СВО будут получать подмосковные выплаты
09 ноября 2023, 14:58

Фото: Мособлдума

Мособлдума расширила категорию получателей выплаты семьям погибших участников специальной военной операции. Соответствующий закон депутаты приняли в ходе 66-го заседания, сообщается на сайте регионального парламента.
«В Подмосковье предусмотрена выплата в размере 3 млн рублей. Теперь выплату смогут получить также совершеннолетние дети погибшего участника СВО. Президент не раз подчёркивал, что забота о семьях погибших – святой долг государства», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов
Выплату могут получить семьи погибших военных, сотрудников Росгвардии и добровольцев, принимавших участие в спецоперации с 24 февраля прошлого года.

Согласно закону, выплата предоставляется родителям; вдове; детям до 18 лет; совершеннолетним детям, если они стали инвалидами до 18 лет; детям до 23 лет, если они учатся в образовательных организациях любой формы.
 
Если таких членов семьи нет, выплата будет предоставлена детям старше 18 лет, вне зависимости от того, учатся они или нет. Если же у погибшего нет совершеннолетних детей, выплату получат полнородные и неполнородные братья и сёстры.
 
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#игорь брынцалов
#мособлдума
#закон
#сво
#спецоперация
#социальная поддержка
#выплаты
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Военный эксперт Кнутов допускает снижение активности боевых действий в зоне СВО
09 ноября 2023, 14:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На активности боевых действий в зоне СВО могут сказаться дожди, снег и плохая видимость.
В данных условиях работа беспилотников заметно осложняется. Боевые действия могут возобновить после наступления морозов. Об этом сообщил «Ленте. Ру» военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.
 
«В условиях повышенной влажности дроны либо работают плохо, либо не работают вообще. Квадрокоптеры в основном не функционируют. Работают беспилотники самолетного типа. У них герметичный корпус, покрытая специальным стеклом камера, на которой не держатся капли. Но из-за плохой видимости это все равно малоэффективно», —сообщил Юрий Кнутов.
Снижение эффективности дронов сказывается и на применении артиллерии, из-за чего активность боевых действий может быть снижена до наступления морозов.

«В морозы, как правило, прекращаются осадки, грунт становится жестким, техника может передвигаться, личный состав тоже. Все это упрощает ведение боевых действий, хотя, с другой стороны, требуется более тщательная маскировка техники и личного состава», — уточнил военный эксперт.
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«Вагнеровцы» уже в ближайшее время вернутся на СВО в составе спецназа «Ахмат»

Алаудинов заявил об улучшении ситуации для ВС РФ на фронте
#сво
#всу
#новости
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Алаудинов заявил об улучшении ситуации для ВС РФ на фронте
Алаудинов: Ситуация на фронте заметно улучшилась
09 ноября 2023, 14:36

Фото: iStock/aapsky

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов заявил об улучшении ситуации на линии соприкосновения для ВС РФ.
«Ситуация на фронте заметно улучшилась. Подразделения Минобороны России по всей линии фронта потихоньку начали двигаться вперед. Противник это уже ощущает, начинает паниковать», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что чеченские бойцы продолжают выполнять поставленные задачи совместно с другими подразделениями. По его словам, спецназ «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 2-го армейского корпуса взяли в плен бойцов ВСУ и отбили несколько огневых точек противника.

Однако он подчеркнул, что несмотря на улучшение обстановки на линии соприкосновения, расслабляться ещё рано.

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«Вагнеровцы» уже в ближайшее время вернутся на СВО в составе спецназа «Ахмат»
09 ноября 2023, 14:19

Фото: iStock/zabelin

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что уже в ближайшее время бойцы бывшей ЧВК «Вагнер» отправятся в зону спецоперации в составе спецназа «Ахмат».
По его словам, сейчас бойцы бывшей ЧВК «Вагнер» находятся на боевом слаживании в составе «Ахмат». Он объяснил, что им нужно время для «притирки», так как многие из них действовали на разных участках ответственности.

«В ближайшее время они займут свой участок линии боевого соприкосновения. В основном все хорошо, все в порядке. К нашей союзнице – русской зиме – мы подходим в полной боевой готовности», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Ранее Алаудинов сообщал, что бывшие участники группы «Вагнер» активно вступают в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения специальной военной операции.

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#пригожин
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МО: Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР
09 ноября 2023, 14:11

Фото: iStock/e-crow

Российские силы противовоздушное обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в небе над ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинский самолёт был сбит в районе донецкого села Коптево. 

Помимо этого, в том же районе были сбиты семь реактивных снарядов HIMARS производства Соединенных Штатов Америки. 

К тому же, за минувшие сутки в новых регионах РФ были сбиты 38 украинских беспилотников. 

Напомним, ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за одни сутки 31 октября средства противовоздушной обороны России сбили самолёт МиГ-29 в районе населённого пункта Приветное в Запорожской области и вертолёт Ми-8 в Веровке в Херсонской области.

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#всу
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#военные
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Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области
МЧС: из-за ракетного удара ВСУ по Скадовску погибли пять человек
09 ноября 2023, 13:59

Фото: istock / RamonCast

По предварительной информации, после ракетного удара Вооруженных сил Украины по городу Скадовск в Херсонской погибло пять человек. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Сообщается, что всего от атаки пострадало 15 человек, 10 их них доставили в Скадовскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали обстреливать регионы Российской Федерации кассетными боеприпасами. Украинский БПЛА с кассетными боеприпасами атаковал маслодельный комбинат в городе Суржа, который находится недалеко от границы с Украиной. 

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#смерть
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В США предрекли скорое окончание боевых действий на Украине
Офицер Дэвис: раскол между Зеленским и Залужным закончит боевые действия
09 ноября 2023, 13:12

Фото: iStock/ValleraTo

Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным приведет к окончанию боевых действий, так как Украина не сможет продолжать их. Так считает американский подполковник Дэниел Дэвис.
«В The New York Times рассказали об открытом конфликте и разногласиях между Зеленским и его генералом Залужным. Если в стране есть раскол между военным и гражданским руководством, это всегда плохой знак. В такой ситуации будет сложно продолжать боевые действия», – отметил Дэвис.

По его словам, данные о ходе спецоперации красноречиво дают понять, почему Украина попала в безвыходное положение.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на слова президента США Джозефа Байдена о том, что он всё ещё верит в возможность Украины вернуть утраченные территории. «Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», - прокомментировал ситуацию Лавров.


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