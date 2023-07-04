Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные регионы России

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают атаки мирного населения приграничных регионов России, сообщает «РИА Новости».
«Они предпринимают циничные, абсолютно подлые попытки атаковать приграничные регионы нашей страны, атаковать гражданское население, запугивать людей обстрелами и террором», - прокомментировал ситуацию Медведев.
По мнению Медведева, один из важнейших пунктов сегодняшней повестки дня – это поддержка людей, эвакуированных из пострадавших под обстрелами районов Белгородской области.
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