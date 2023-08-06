Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент переговоры с Украиной пока не нужны, так как «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, шансы на успех имеет тот посредник, который будет готов признать реалии сегодняшнего дня, в которых часть украинской территорий вернулась в Россию.
Он также отметил, что «невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение».
В субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.
Напомним, ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.
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Он также отметил, что «невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение».
Напомним, ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.
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Екатерина Коршунова