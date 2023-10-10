Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что задел в обеспечении российской армии является хорошим.
Медведев отметил важность того, чтобы так и продолжалось и дальше, так как от хорошего обеспечения ВС РФ зависит победа России в специальной военной операции.
Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что экономия на финансировании военных расходов для достижения целей специальной военной операции невозможна. По словам Силуанова, расходы спецоперации обеспечены ресурсами в 2024 году.
Он добавил, что военные расходы возрастут. Их размер составит более десяти триллионов рублей.
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Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что экономия на финансировании военных расходов для достижения целей специальной военной операции невозможна. По словам Силуанова, расходы спецоперации обеспечены ресурсами в 2024 году.
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Екатерина Коршунова