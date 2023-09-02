Мэр Донецка Кулемзин: Снаряд ВСУ попал в здание школы-интерната

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Украинские военные нанесли прямой удар в здание школы-интерната в Донецке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулезмин.
В результате обстрела в Петровском районе Донецка была повреждена крыша учебного корпуса школы-интерната №3.
Кулемзин предупредил жителей о продолжении атак и призвал быть осторожными.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили из-за обстрелов пострадали пять человек.
Ранее сообщалось, что за полчаса, с 11:50 до 12:20, украинские войска выпустили свыше 30 снарядов на территорию ДНР, 22 из которых – американские кассетные боеприпасы.
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Кулемзин предупредил жителей о продолжении атак и призвал быть осторожными.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили из-за обстрелов пострадали пять человек.
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Анастасия Чинкова