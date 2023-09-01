Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ нанесли прямой удар по ТРЦ «Донецк Сити»

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Во время обстрела Киевского района Донецка произошло прямое попадание снаряда в здание ТРЦ «Донецк Сити». Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он также добавил, что в результате обстрела в районе ТРЦ были повреждены хозяйственные помещения.
Очевидцы случившегося делятся в соцсетях информацией о том, что в находящемся рядом дворе загорелось два автомобиля. Также и само здание «Донецк Сити» охвачено огнём.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли районы Донецка, выпустив несколько зажигательных ракет из РСЗО и кассетных снарядов. Также уточнялось, что около половины школ города проводили праздничные линейки, посвящённые Дню знаний, под обстрелами.
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Очевидцы случившегося делятся в соцсетях информацией о том, что в находящемся рядом дворе загорелось два автомобиля. Также и само здание «Донецк Сити» охвачено огнём.
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Анастасия Чинкова