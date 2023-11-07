Мэр Кулёмзин: При обстреле Донецка ВСУ пострадали не менее шести человек

Польский генерал в отставке Томаш Древняк заявил, что Украина поставила нереализуемые цели и не сможет вернуть Крым, о чем говорит недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом Древняк сообщил в интервью Wirtualna Polska.