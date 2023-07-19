Мэр Одессы Труханов назвал ночную атаку на город самой масштабной с начала СВО

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В ночь на среду, 19 июля, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов назвал эту атаку самой масштабной с начала «вторжения».
Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные Силы России нанесли комбинированный групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, на которых готовились террористические акты против нашей страны. В частности, был атакован судоремонтный завод в Одессе, где производились безэкипажные катера. Также в Николаеве и Одессе уничтожены топливные хранилища общим объемом около 70 тысяч тонн.
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Александр Бойцов