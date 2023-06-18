Мэр Петрозаводска Любарский планирует отправиться на СВО

gov.karelia.ru
«Решение, которое сегодня принял окончательно, зрело давно – с момента начала СВО. Позвонил Командиру. Разговор с Главой Карелии был не самый простой. Мужской разговор. Артур Олегович <Парфенчиков> меня понял и поддержал. Поддержат, я уверен, друзья, не с легким сердцем, но поддержат»,-написал Владимир Любарский на своей странице.
Также Любарский поделился, что прошёл базовые основы медпомощи в полевых условиях, стрелковой подготовки, тактики.
Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по здоровью Хубезов покинул должность из-за поездок в зону СВО. Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности. Своё решение он объясняет тем, что часто ездит в зону СВО,.