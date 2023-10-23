Merkur: Abrams оказались непригодны для ведения боёв на Украине

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Немецкие обозреватели заявили, что переданные Киеву Вашингтоном танки Abrams из-за технических характеристик не пригодны для проведения боевых действий в зоне СВО. Об этом пишет Merkur.
«Аналитики уже давно выявили ряд характеристик Abrams, которые делают их неподходящими для ведения боев на Украине», — говорится в публикации.
Авторы пояснили, что Abrams из-за большого веса не выдерживают мосты, расположенные в регионе.
«Также Abrams имеют большой расход топлива. В условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения», — заключили специалисты.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Диана Аванесян