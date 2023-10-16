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Отставание Украины от России по количеству боеспособной бронетехнику неизбежно приведёт к поражению украинской армии уже в ближайшие три с половиной года, сообщает немецкое издание Merkur.
«Украина переживает сейчас "танковое фиаско". Она значительно уступает России: 2000 доступных боевых машин против 11 000. Ситуация кажется безысходной», — сказано в статье.
Журналисты издания подчёркивают, что сейчас основная борьба Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя происходит на танках Т-64. При этом половину своих бронемашин Киев уже потерял, а остальные выйдут из строя уже к 2027 году, после чего ВСУ неизбежно должны будут сдаться.
За шесть месяцев оборонно-промышленный комплекс России способен собрать больше современных боевых машин, чем то количество, которое западные союзники прислали Украине за все время проведения специальной военной операции, сообщает портал Army Recognition. На данный момент собственное украинское танкостроение полностью приостановлено, а Киев напрямую зависит от поставок западной бронетехники.
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Журналисты издания подчёркивают, что сейчас основная борьба Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя происходит на танках Т-64. При этом половину своих бронемашин Киев уже потерял, а остальные выйдут из строя уже к 2027 году, после чего ВСУ неизбежно должны будут сдаться.
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Артем Путинцев