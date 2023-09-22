«Мертвый город»: В США предсказали страшную зиму для Киева

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Грядущей зимой на Украине ожидается холодная зима без отопления и электричества, из-за чего люди начнут массово покидать свои города. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов. Грядущая зима будет тяжелой для Украины», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
Он также добавил, что на Украине не останется резервов для замены погибших военнослужащих ВСУ. Таким образом Украина будет полностью истощена и не сможет продолжать участие в конфликте. Тогда он и закончится. Джонсон уверен, что именно эта зима станет решающим этапом в конфликте между Россией и Украиной.
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