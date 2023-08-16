«Месиво из сухожилий и мышц»: Так медики описывают украинские больницы

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За время контрнаступления ВСУ многие украинские солдаты получили серьезные травмы и потеряли конечности, подорвавшись на минах, сообщает The Washington Post.
«В нашу больницу каждый день поступает по меньшей мере два солдата, подорвавшихся на минах. Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из которых прошли через ампутацию», - прокомментировал ситуацию украинский врач.
Другой собеседник издания, иностранный врач, который сейчас работает на Украине, заявил, что травмы от мин бывают настолько серьезными, что полностью восстановить анатомию просто не представляется возможным. Он описал ситуацию в военных больницах страны как – «месиво из сухожилий и мышц».
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Евгения Парфентьева