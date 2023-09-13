«Мы очень страдаем»: названо оружие России, которое не могут уничтожить ВСУ

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Украинские военные не могут сбить российские бомбы ФАБ-500. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, чьи слова приводит Washington Post.
При этом, украинский солдат батальона воздушной разведки Александр Солонко добавил, что решить эту проблему можно стрельбой по самолётам, а не по бомбам. Но, чтобы реализовать этот план, нужны современные истребители, которыми Украина не располагает. Он отметил, что украинская армия очень страдает от недостатка авиации.
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