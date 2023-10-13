«Мы скоро перейдем на лук и стрелы». ВСУ жалуются на дефицит снарядов

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
ВСУ жалуются на дефицит снарядов для гаубиц, переданных Великобританией. Об этом сообщает британская газета Telegraph, ссылаясь на украинских военных, прошедших обучение в НАТО.
«Британские артиллерийские орудия, поставленные Украине, замолкают на поле боя из-за недостатка боекомплекта», - говорится в статье.
При этом отмечается, что ВСУ вынуждены использовать оружие Второй мировой войны, так как снаряды есть только для него.
Читайте также:
«Невозможно остановить»: В США подтвердили провал ВСУ
Небензя: контрнаступление ВСУ можно формально считать оконченным
«Армия зомби»: Киев мобилизовывает тяжелобольных украинцев
Элина Позднякова