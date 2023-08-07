МИД: без участия России никакие встречи по Украине не имеют добавленной стоимости

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Россия рассчитывает, что страны БРИКС, которые приняли участие во встрече в Джидде по Украине, проинформируют РФ о ходе прошедших консультаций. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
В МИД России также добавили, что без участия РФ и учета ее интересов, никакие встречи по Украине «не имеют ни малейшей добавленной стоимости».
Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.
Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию. По словам Ульянова, на данный момент реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и мероприятиями, которые носят пропагандистский характер.
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Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.
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Екатерина Коршунова