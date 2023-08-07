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МИД: без участия России никакие встречи по Украине не имеют добавленной стоимости

07 августа 2023, 12:35

Фото: iStock/Ilya Burov

Россия рассчитывает, что страны БРИКС, которые приняли участие во встрече в Джидде по Украине, проинформируют РФ о ходе прошедших консультаций. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
В МИД России также добавили, что без участия РФ и учета ее интересов, никакие встречи по Украине «не имеют ни малейшей добавленной стоимости».

Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.


Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию. По словам Ульянова, на данный момент реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и мероприятиями, которые носят пропагандистский характер.

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В США заявили, что Украина находится на грани полного краха
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ находятся на грани полного краха
07 августа 2023, 12:49

Фото: iStock/JARAMA

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас на Украине наступил переломный момент из-за полного краха украинского контрнаступления.
«Мы находимся на переломном моменте. Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха», — заявил Макгрегор в своем блоге на YouTube.
 
Он объяснил, что ВСУ находятся в крайне плачевном состоянии из-за своего провального контрнаступления. При этом и после него украинским военным не станет легче, так как Россия стала только сильнее. Макгрегор задался вопросом: «А что делать дальше, когда ставка, поставленная на Украину, провалилась?»

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#рф
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Постпред РФ в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной
07 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/Silent_GOS

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Ульянова, на данный момент реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и мероприятиями, которые носят пропагандистский характер.

Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.

Ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.

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#россия
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#спецоперация
#украина
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ВСУ попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области
07 августа 2023, 11:48

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области. Обломки беспилотника обнаружили в 170 километрах от границы в деревне Слободка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что детали дрона были разбросаны в радиусе 3,5 километров, их обнаружили местные жители. 

По данным специалистов, БПЛА взорвался в воздухе. Сообщается, что пострадавших нет.

Напомним, ранее 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

Глава Подольска Дмитрий Жариков заявил, что система ПВО на высоте 80 метров сбила беспилотник ВСУ над Подольском. Детали беспилотника частично упали на детскую площадку. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.

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#бпла
#жители
#пво
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Кадыров заявил об уничтожении «хваленых» танков Leopard
Кадыров: Бойцы «Ахмата» уничтожают западную бронетехнику, включая танки Leopard
07 августа 2023, 11:11

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что батальон «Восток-АХМАТ» в ходе успешных оборонительных действий на ореховском направлении уничтожает западную бронетехнику, включая танки. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что бойцы подразделения уничтожают «хваленые» Леопарды немецкого производства.  

По словам Кадырова, противнику наносится значительный урон действиями чеченского батальона. Техника и вооружение, переданные Украине западными странами, активно уничтожаются в бою. Отметив грамотную работу бойцов, глава республики сообщил, что ВСУ не могут продвинуться и терпят поражение.  

Кадыров пожелал удачи российским военным и подчеркнул их профессионализм мотивированность. 

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#техника
#вооружение
#всу
#кадыров
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Бойцы ВСУ, обучавшиеся в Британии, не хотят участвовать в наступлении
Пленный солдат ВСУ Романюк заявил об отказе обученных в Британии бойцов воевать
07 августа 2023, 10:54

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Прошедшие обучение в Великобритании солдаты ВСУ отказываются принимать участие в наступлении. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Юрий Романюк изданию РИА Новости.
По его словам, солдаты украинских подразделений, которые проходили обучение в Британии, имеют другую экипировку и подготовлены лучше, чем мобилизованные.  

Однако, боевой дух таких бойцов не велик, и они отказываются идти в наступление. После того, как формирование обученных британскими солдатами военных понесли первые потери, они не захотели идти на передовую. 

Пленный боец также сообщил, что украинское командование требовало от бойцов идти в атаку, но солдаты, которых после обучения называют «британцами» отказываются. 

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#сша
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#солдаты
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#военная
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На Украине раскрыли главные задачи ВСУ при контрнаступлении
В Минобороны Украине заявили, что целью ВСУ является ослабление ВС РФ
07 августа 2023, 10:48

Фото: iStock/Olena_Z

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на данный момент главной задачей ВСУ при контрнаступлении является ослабление российских сил.
«Основной задачей ВСУ на юге сейчас является ослабление РФ, так как продвижение затруднено плотным минированием», - объяснила Маляр.

Она уточнила, что российские военные минируют в три слоя подходы к своим позициям, также плотно заминированы все направления возможного продвижения ВСУ. Кроме того, по ее словам, ВС РФ возводят бетонные ограждения своих ключевых высот.

При этом бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер отметил, что украинское командование пытается справиться с огромными потерями среди ВСУ, отправляя все больше украинских военных на поле боя. Однако, по мнению Риттера, такой подход только увеличит число жертв. Таким образом, американский военный уверен, что за последний месяц лета потери ВСУ могут составить около 500 тысяч убитыми.

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#всу
#вс рф
#зеленский
#запорожье
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Очередной гуманитарный груз доставили из Чехова в зону СВО
07 августа 2023, 10:44

Фото: istockphoto / Biserka Stojanovic

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с Председателем Совета депутатов Михаилом Собакиным и настоятелем Вознесенской Давидовой Пустыни игуменом Сергием (Куксовым) передали в пункт сбора волонтёрской помощи необходимые вещи для военнослужащих.
В гуманитарном грузе для чеховских военнослужащих в зону проведения спецоперации отправили: боевое снаряжение, обмундирование, необходимый подручный инструмент и адресные посылки от родных и близких. Олимпийский чемпион Александр Поветкин специально для них передал спортивный инвентарь, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Основным грузом стала мобильная баня, которую военнослужащие очень ждали. В пресс-службе ответили, что в ближайшие дни она будет отправлена бойцам на передовую.
«Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и принимает участие в сборах гуманитарной помощи, которую мы регулярно отправляем нашим бойцам. Они сейчас находятся на переднем крае войны за нас. За нашу Родину. Эта поддержка очень важна для их боевого духа и настроя на победу над врагом!», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
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Глава Чехова Артамонов принял участие в выездной администрации.

Глава городского округа Чехов Артамонов проконтролировал ход строительных работ в школе.

В Чехове более 50 стихийных троп, протоптанных жителями, превратились в удобные, благоустроенные пешеходные дорожки.
#чехов
#поддержка
#григорий артамонов
#сво
#гуманитарная помощь
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В Херсонской области найдены тела ещё двух погибших после разрушения Каховской ГЭС
07 августа 2023, 10:25

Фото: IStock/Bogdan_Pigulyak

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 57.
Экстренные службы сообщают, что обнаружены ещё два трупа.
 
«Обнаружены тела ещё двух человек, всего погибших при прорыве ГЭС – 57», –заявил представитель экстренных служб.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее сообщал, что итогом разрушения ГЭС стало затопление более 30 населённых пунктов, пострадали 134 человека.

Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил о конце существования Каховского водохранилища.

«Каховского водохранилища уже нет. <...> Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», — сказал Сигута.
По его словам, сейчас ситуация выглядит так же, как было до образования водоема. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.

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#херсонская область
#погибшие
#сво
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Комбайнёр наехал на мину во время уборки урожая в Белгородской области
07 августа 2023, 10:15

Фото: iStock/Orientaly

В селе Козинка Грайворонского района Белгородской области комбайнёр наехал на мину во время уборки урожая. Он, а также механизатор получили осколочные ранение и были экстренно госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, инцидент произошел накануне. Пятидесятилетний мужчина убирал пшеницу и наехал на комбайне на мину. При взрыве он получил осколочные раны лица, рук и ног. При этом механизатор получил более серьезные травмы. У него диагностированы осколочные ранение рук, ног, также осколки попали в глаза и живот. Оба они экстренно госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Уточняется, что машина также получила серьезные повреждения.

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