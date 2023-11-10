МИД заявил о грозящей экологической катастрофе на Приднепровском химзаводе

Фото: официальный Telegram-канал МИД России
На Украине может случиться экологическая катастрофа, если опасные радиоактивные отходы с Приднепровского химического завода окажутся в Днепре и грунтовых водах.
Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Есть высокая вероятность попадания 12 млн тонн РАО в Днепр и грунтовые воды. Это может произойти из-за подмыва дамбы одного из хранилищ. Оно расположено в 800 метрах от реки и её притока Коноплянки.
Захарова утверждает, что около 14 тонн радиоактивной пыли каждый год разносится по окрестностям, попадая на сельскохозяйственные угодья.
Читайте также:
Захарова сравнила США с сорокой-белобокой: «этому дала, а этому не дала»
МИД РФ: заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны
В МИД РФ шокированы заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы
«По нашей информации, Киев не выделяет средства на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории, но и за её пределами», — подчеркнула Мария Захарова.
Захарова утверждает, что около 14 тонн радиоактивной пыли каждый год разносится по окрестностям, попадая на сельскохозяйственные угодья.
Читайте также:
Захарова сравнила США с сорокой-белобокой: «этому дала, а этому не дала»
МИД РФ: заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны
В МИД РФ шокированы заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы
Мария Фирсова