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Украинские военнослужащие стали чаще дезертировать из своих частей. Это во многом происходит из-за постоянных провалов на поле боя.
Также не добавило мужества и уверенности солдатам ВСУ известие о том, что США перенаправили Израилю часть вооружений, предназначавшихся Украине. Словакия и вовсе прекратила любые военные поставки Киеву. В этой ситуации еще острее ощущается нехватка оружия и боеприпасов в украинских частях. На основании всего вышесказанного, аналитики все чаще склоняются к мысли о неминуемости поражения Украины, причем в очень недалеком будущем.
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Александр Бойцов