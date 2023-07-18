Миллиардер Маск призвал США раскрыть информацию о том, как расходуется помощь Украине

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Американский миллиардер Илон Маск призвал раскрыть информацию о том, как расходуется американская помощь Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Маск подчеркнул, что раскрытие подробной информации о помощи США Украине будет хорошим шагом, так как у людей появится представление о действительности.
Так Маск отреагировал на новость о новом пакете американской военной помощи Украине.
Напомним, ранее Илон Маск назвал поставки кассетных боеприпасов Украине лицемерием. Он также напомнил, что США всегда осуждали страны, которые применяли кассетные снаряды. По мнению предпринимателя, такой решение, принятое правительством государства, повлечёт за собой негативные последствия.
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Так Маск отреагировал на новость о новом пакете американской военной помощи Украине.
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Екатерина Коршунова