Милонов получил звание за прохождение службы в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов получил звание лейтенанта во время службы в зоне СВО. Об этом политик сообщил в эфире программы «Соловьёв Live».
Он добавил, что для него большая честь носить такое звание.
Кроме того, депутат подчеркнул, что стал лейтенантом после того, как прошёл службу в зоне СВО, «находясь в рядах Вооружённых сил России».
По словам депутата, министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о присвоении звания ещё в конце июня.
Ранее Милонов высказал своё мнение о посещении россиянами европейских стран. По его словам, в нынешней политической обстановке такие действия можно считать безнравственными и бесчестными по отношению к российским военным, задействованным в зоне СВО.
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Кроме того, депутат подчеркнул, что стал лейтенантом после того, как прошёл службу в зоне СВО, «находясь в рядах Вооружённых сил России».
Ранее Милонов высказал своё мнение о посещении россиянами европейских стран. По его словам, в нынешней политической обстановке такие действия можно считать безнравственными и бесчестными по отношению к российским военным, задействованным в зоне СВО.
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Анастасия Чинкова