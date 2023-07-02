Министерство обороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ

Фото: iStock/Tomas Ragina
Замглавы Минобороны Украины Маляр признала продвижение российских войск на нескольких направлениях
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале сообщила, что российская армия продвигается на нескольких направлениях. Об этом пишет РИА Новости.
Маляр признала, что ВСУ оказались в сложной ситуации. Она добавила, что российские войска ведут наступления на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.
Маляр отметила, что в ходе контрнаступления войска Украины сталкиваются с серьезным сопротивлением.
Читайте также:
В Минобороны РФ призывают украинских военных сдаваться
Российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР
Военный эксперт заявил, у контрнаступления ВСУ нет шансов
Маляр признала, что ВСУ оказались в сложной ситуации. Она добавила, что российские войска ведут наступления на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.
Читайте также:
В Минобороны РФ призывают украинских военных сдаваться
Российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР
Военный эксперт заявил, у контрнаступления ВСУ нет шансов
Екатерина Коршунова