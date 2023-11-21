Министр обороны ФРГ Писториус тайно прибыл в Киев

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Эта поездка Писториуса вторая после того, как он занял должность министра обороны Германии. В прошлый раз он был на Украине 7 февраля. Во время визита зимой Писториус позволил себе резкие высказывания о президенте РФ Владимире Путине. В интервью газете Bild он заявил, что мир без российского политика мог быть лучше.
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