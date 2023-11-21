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Министр обороны ФРГ Писториус тайно прибыл в Киев

21 ноября 2023, 08:36
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Министр обороны ФРГ Борис Писториус с необъявленным визитом посетил Украину.

Об этом пишет агентство AFP. Сообщается, что Писториус тайно прибыл в Киев. Он планирует перевести переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским, а также украинским коллегой Рустемом Умеровым. Писториус прибыл в Киев во вторник утром, 21 ноября, на поезде.

Эта поездка Писториуса вторая после того, как он занял должность министра обороны Германии. В прошлый раз он был на Украине 7 февраля. Во время визита зимой Писториус позволил себе резкие высказывания о президенте РФ Владимире Путине. В интервью газете Bild он заявил, что мир без российского политика мог быть лучше.

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#украина
#фрг
#политика
#новости
#сво
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В Самаре со студентов начали собирать электронные сигареты на нужды СВО
21 ноября 2023, 11:19

Фото: istockphoto/Yana Tikhonova

«1 электронная сигарета = 1 сброс с коптера на врага».
«Осторожно, новости» сообщает, что в Самаре со студентов вузов собирают электронные сигареты для того, чтобы использовать их составляющие на СВО.

Сбор проводило местное военно-патриотическое объединение «Сокол СГАУ». Оно предлагало студентам сдать электронные сигареты, чтобы из них извлекли некоторые «необходимые детали», которые «применяются для специальных целей в зоне СВО».

В агитационных материалах говорилось, что «курение вредит здоровью, но может оказать неоценимую пользу в борьбе с западной техникой».

Всего «Сокол» собрал и отправил на СВО 224 использованные электронные сигареты.

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#сво
#вейпы
#сигареты
#курение
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ВСУ снизили наступательную активность на трех направлениях в зоне СВО
Марочко: ВСУ значительно сократили наступление на трех направлениях
21 ноября 2023, 11:17

Фото: iStock/Mariia Kokorina

За последние дни существенно снизились интенсивность атак ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За последние несколько суток на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлении отмечается снижение атак штурмовых подразделений ВФУ», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что это связано с неблагоприятными погодными условиями. Однако Марочко отметил, что среди ВСУ наблюдается усталость и снижение боевого потенциала из-за огромных потерь, которые они несут в ходе провального контрнаступления.

Накануне газета The Guardian писала, что ранее демонстрируемый в Киеве оптимизм по поводу вооруженного конфликта с Россией начал заметно угасать. Теперь наблюдается всё большее уныние и обеспокоенность, как в верхних эшелонах власти, так и среди простых украинцев.


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#всу
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#разведка
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Сатанист, который расчленял подростков, отправился на СВО и получил свободу
21 ноября 2023, 10:50

Фото: iStock/Dzmitry_Ryshchuk

В Ярославле домой вернулся участник банды, которая расправлялась с детьми.
Мужчина должен был отбывать наказание до 2030 года, но получил помилование за участие в СВО, пишет 76.ru.

33-летнего мужчину летом 2010 года приговорили к 20 годам лишения свободы. По словам его отца, сын получил свободу после полугодичной службы в подразделении «Шторм Z». На СВО экс-заключенный был тяжело ранен и получил инвалидность.

«Он ходит, но ранение было тяжелое. На СВО его вряд ли снова возьмут», — рассказал отец мужчины.
В данный момент помилованный живет в Дзержинском районе Ярославля с матерью.

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#военные
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Последние новости СВО: где атакуют ВСУ, как непогодица повлияла на наступление
21 ноября 2023, 10:21

Фото: iStock/IherPhoto

Невзирая на потери, украинские формирования продолжают наступать на нескольких участках фронта, однако ВС РФ не дают противнику прорвать оборону. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации, о том, где удается перехватить инициативу ВС РФ, и что сказал о завершении конфликта глава Украины Владимир Зеленский.

Группировка «Восток» сорвала контратаку ВСУ в районе Приютного


Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ в районе Приютного. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток», пишет издание РИА Новости. По его словам, атака была пресечена при поддержке российской артиллерии. Пехота противника была уничтожена.

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ВСУ сбросили бомбу на автобусную остановку в Донецке


ВСУ сбросили начиненный взрывчаткой дрон на автобусную остановку в Донецке. Два человека получили тяжелые ранения. Еще один беспилотник рухнул на гражданский автомобиль. В машине никого не было.
 


Россия и Украина обменялись телами погибших военных



Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, пишет издание РБК. По словам политика, украинской стороне были возвращены тела 94 погибших, России переданы 80 тел.

Обмен погибшими происходил при содействии Международного комитета красного креста.

Зеленский рассказал о планах в конфликте на Украине


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженный конфликт на Украине завершится не скоро, приводит его слова телеканал Fox News. Глава киевского режима пояснил, что многие относятся к происходящим событиям на Украине как к «фильму», где события быстро меняются.

Он подчеркнул, что украинские военные выполняют тяжелую работу, которая завершится не так скоро, как хотелось бы. Он также добавил, что ВСУ не намерены опускать руки.

ВС РФ перехватили американский беспилотник Puma  


ВС РФ перехватили в районе населённого пункта Днепрорудный беспилотник американского производства Puma. Об этом пишет издание РИА Новости. В настоящее время дрон направлен на изучение. Эксперты просматривают видеозаписи, снятые с БПЛА противника.

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Последние новости СВО


Невзирая на потери, ВСУ пытаются идти в атаку на Авдеевском направлении, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». На остальных участках фронта наступательная активность противника снизилась из-за погодных условий. Бои продолжаются на Херсонском направлении. ВСУ перебросили новые силы на левобережье Днепра. Противник атакует в районе Голой Пристани.

По информации портала WarGonzo, ВС РФ контратакуют на Угледарском участке фронта.

Ситуация на Донецком направлении остается напряженной. Идут позиционные бои. Российские подразделения идут в наступление в Марьинке и в районе Новокалинова. Под постоянным огнем ВС РФ позиции противника в Новомихайловке, Георгиевке, Яснобродовке, Керамике и Сухой Балке.
 
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Министр обороны ФРГ Писториус тайно прибыл в Киев

Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук рассказал об «ослепших дронах

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#конфликт
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#владимир зеленский
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#вс рф
#тела
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Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук рассказал об «ослепших дронах
21 ноября 2023, 08:25

Фото: iStock/vadimrysev

Бывший министр госбезопасности Донецкой народной республики, герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук рассказал, что дроны в зоне СВО стали «слепыми» из-за погодных условий.
URA.RU пишет, что военные двигаются по маршрутам, которые заранее разведали. Активные боевые действия привязаны к погодным факторам, потому что на беспилотники сильно влияют снег, дождь и ветер. Всё это затрудняет продвижение техники.

«Фильтрация малых групп штурмовиков на разведанных тропах удобнее без дронов. Слепота сейчас с обеих сторон», — рассказал Пинчук.
По словам полковника, ВСУ активизировались на донецком направлении рядом с Клещеевкой, Курдюмовкой, Андреевкой и Берховским водохранилищем. Они стараются укрепиться на небольших плацдармах, усиливая наступление в этих точках, желая помешать продвижению российских военных.

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На Сахалине военный получил три года колонии за отказ уезжать в зону СВО
21 ноября 2023, 06:58

Фото: istock / Sinenkiy

Военного в Южно-Сахалинске признали виновным за то, что он отказался ехать в зону специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
Установили, что военнослужащий отказался исполнять приказ об отбытии в зону спецоперации, который ему отдал командир воинской части. 

«За совершение преступления, предусмотренного статьей о неисполнении приказа военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.
В качестве отягощающего обстоятельства суд учел то, что обвиняемый не скрывал от своих сослуживцев то, что не собирается выполнять приказ, пытаясь таким образом заручится поддержкой.  Это способствовало совершению таких же преступлений другими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что гражданина Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спецоперация
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Минобороны: Группировка «Восток» сорвала контратаку ВСУ в районе Приютного
21 ноября 2023, 06:02

Фото: iStock/Dzmitry_Ryshchuk

Подразделения российской группировки войск «Восток» сорвали контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Приютного на южнодонецком направлении СВО. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена», — сказал Чехов.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
#всу
#украина
#сво
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На Украине обеспокоены призывами Запада начать переговоры с Россией
Секретарь СНБО Данилов: Запад заявляет Киеву о необходимости переговоров с РФ
20 ноября 2023, 21:06

Фото: iStock/alzay

Украинские власти обеспокоены обсуждением на Западе необходимости проведения переговоров с Россией. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он отметил, что всё больше западных стран начали затрагивать тему урегулирования российско-украинского конфликта. Они настаивают на проведении переговоров и встреч с российскими представителями, совместному обсуждению проблем, с которыми столкнулись Украина и Россия, завязанные в конфликте и т.д.

Также Данилов уверен, что такие высказывания означают, что страны Запада боятся Россию. Однако это, по его словам, может привести к созданию через 15-20 лет «новой оси», в которой, помимо России, Китая, Северной Кореи и Ирана также будут и европейские государства. 

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что видит различия Украины и западных стран, касаемо Крыма. Он описал идею возвращения полуострова в состав Украины как «лакмус для Запада и тест для Украины». 

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#украина
#россия
#переговоры
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#европа
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В Пентагоне раскрыли готовность украинской армии к зиме
Глава Пентагона Остин: Украина имеет ресурсы для ведения боевых действий зимой
20 ноября 2023, 20:56

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

У украинской армии имеются все ресурсы, необходимые для продолжения боевых действий в зимнее время. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, который находится с рабочим визитом в Киеве.
В ходе своей поездки на Украину Остин встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, которого заверил в продолжении поставок вооружения в страну. 

Во время пресс-конференции глава американского военного ведомства отметил, что у страны есть все необходимые средства, «чтобы добиться успеха и сражаться зимой».

Также Остин выразил согласие с Зеленским о необходимости продолжения боевых действий. 

Кроме того, глава Пентагона предложил Украине новый пакет военной помощи в размере 100 миллионов долларов. 

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