Министр обороны Италии Крозетто допускает политическое решение украинского кризиса

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Исход украинского кризиса может разрешиться благодаря политическому решению, а не в зоне боевых действий, где Киев испытывает трудности.
Так считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Его слова приводит издание Corriere della Sera. По мнению главы Минобороны Италии, никто не в состоянии предсказать, когда закончится противостояние между Украиной и Россией. Крозетто считает, что укрепления Вооруженных сил РФ затрудняют попытки украинских военных добиться успехов в зоне СВО.
Также Крозетто считает, что грядущие выборы президента в США серьезно скажутся на позиции Вашингтона по дальнейшей поддержке Киева.
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«Следовательно, это может быть политический выбор, который определит окончание конфликта. Это может служить, как бы парадоксально это ни звучало, аспектом, ускоряющим мирный процесс», — такой прогнох сделал итальянский министр.
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Мария Фирсова