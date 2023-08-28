Министр обороны Резников: ВСУ могут начать использовать F-16 весной 2024 года

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что истребители F-16, которые Запад обещал поставить Киеву, могут быть впервые использованы ВСУ весной 2024 года. Об этом пишет Bild.
«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — цитирует издание слова главы украинского оборонного ведомства.
Он уточнил, что на подготовку инфраструктуры для истребителей на Украине понадобится около полугода.
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Диана Аванесян