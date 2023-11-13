Министр обороны Украины Умеров собирается уволить троих командующих ВСУ

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Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен уволить троих командующих ВСУ, в числе которых командующий объединёнными силами Сергей Наев. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Источники издания уточняют, что причиной для увольнения Остащенко стали требования медицинских работников и волонтёров. Основания для увольнения остальных командующих не приводятся. Но издание отмечает, что вопрос об увольнении этих лиц рассматривается уже в течение нескольких месяцев.
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