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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что 95% украинского зерна не доходит до беднейших стран Африки.
Газета la Stampa пишет, что, по словам Крозетто, дестабилизация африканского региона является проблемой, которая затрагивает и Европу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция европейских стран, которые не выполнили обязательства по зерновой сделке, бессовестна. Об этом он сообщил журналистам.
По мнению Пескова, РФ выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, при том, что условия этой сделки в отношении России не были реализованы.
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«Когда у этих стран нет этого зерна, они переходят к его поискам в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен. Следствием этого является то, что Африке становится все труднее его покупать», — рассказал министр.
По мнению Пескова, РФ выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, при том, что условия этой сделки в отношении России не были реализованы.
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Мария Фирсова