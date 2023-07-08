Министр обороны Украины назвал пять принципов применения кассетных боеприпасов

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Кроме того, Резников перечислил пять принципов, которые Украина будет соблюдать при использовании присланных США боеприпасов.
- Снаряды будут использоваться исключительно для «деоккупации», не затрагивая «официально признанные территории России».
- Запрещается использование боеприпасов в городской среде. Обстрелы будут проводиться только в районах сосредоточения российской военной техники.
- Украинские власти обязуются вести «строгий учёт» применения снарядов.
- Минобороны Украины обещает подготовить мероприятия по разминированию территорий, на которых будут вестись обстрелы кассетными боеприпасами.
- Киев будет информировать своих партнеров о ходе военных действий с применением указанного снаряжения, «чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля».
Однако МИД России находится в сомнении по поводу слов Резникова. «Кому он это рассказывает? Учёт и отчёт — это не про Украину при нынешнем киевском режиме», – прокомментировала Мария Захарова приведённый документ в своём телеграм-канале.
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