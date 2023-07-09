Министр обороны Украины Резников заявил о поставке противоминных кораблей от Нидерландов

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Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе телевизионного интервью заявил о том, что Нидерланды предоставят противоминные корабли Киеву, передает РИА Новости.
Резников подчеркнул, что противоминные суда уже являются частью украинского флота. Он упомянул, что два таких корабля уже находятся в Британии под украинским флагом и с украинскими командами.
Он также сообщил о предстоящей передаче противоминных кораблей от Нидерландов.
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Он также сообщил о предстоящей передаче противоминных кораблей от Нидерландов.
«Только подводные лодки ещё в пути», — заключил он.Читайте также:
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Артем Кузьмин