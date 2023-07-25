Министр Свириденко: Украина получит 240 миллионов долларов от доноров на разминирование

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина получит от иностранных доноров более 240 миллионов долларов для разминирования. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.
Свириденко уточнила, что до конца 2023 года Украина должна получить суммарно двадцать машин для разминирования от хорватской компании DOK-ING и от Global Clearance Solutions.
К донорам министр экономики Украина причислила: Евросоюз, США, Японию, Корею, Германию, Литву и другие государства.
Напомним, ранее аналитики The Washington Post сообщили, что полное разминирование Украины займет 757 лет, если работать будут 500 саперных команд. Согласно данным экспертов, разминирование нужно произвести на территории 107 тыс. кв. км. Что составляет примерно 30% украинской территории. Госдеп США сообщает, что на саперные работы Вашингтон уже выделил Украине более $95 млн.
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Екатерина Коршунова