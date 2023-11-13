Минобороны аннулировало новость о переброске группировки «Днепр» на выгодные позиции

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Минобороны РФ аннулировало новость о переброске группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ведомство оценило ситуацию и приняло решение перебросить группировку войск «Днепр» на более выгодные позиции. Таким образом, будет освобождена часть сил, которую планировалось задействовать на других направлениях.
В итоге, в Минобороне сообщили, что данное сообщение аннулировано.
Также в этот день была опровержена информация о том, что украинская ДРГ пыталась ворваться в Белгородскую область, выдавая себя за российских солдат. Губернатор региона сообщил, что это фейковая информация.
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В итоге, в Минобороне сообщили, что данное сообщение аннулировано.
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Анастасия Чинкова