Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны: Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Минобороны: Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

17 октября 2023, 21:16
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

6 октября вертолет Ка-29 Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму. Об этом ​сообщили в российском оборонном ведомстве.


Напомним, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства США уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

Читайте также:

Politico: Украина впервые применила для удара американские ракеты ATACMS

Экс-морпех Берлетик: ВС РФ эффективно уничтожают военные объекты Украины

«Резня»: Зеленский погубил сотни тысяч украинцев, считают в США
#всу
#чёрное море
#флот
#минобороны рф
#сво
Читайте нас в
Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
17 октября 2023, 21:39

Фото: iStock/e-crow

Беспилотник самолетного типа был сбит в небе над Белгородской областью, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - прокомментировал ситуацию Гладков. 

При этом, только за одни сутки 16 октября над Белгородской областью были сбиты четыре БПЛА самолетного типа, по хутору Панков выпущено 4 минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» – 5 гранатометных выстрелов, по хутору Балки – 2 минометных снаряда, по селу Долгое был открыт огонь из ствольной артиллерии (зафиксировано как минимум ​5 прилетов).

Читайте также: 

В России создали дрон-сапер «Стрекоза», способный дистанционно подрывать мины

В Брянской области обнаружили разведывательный беспилотник ВСУ

Гладков: В Белгородской области сбито три БПЛА ВСУ самолетного типа
 
#бпла
#пво
#вячеслав гладков
#белгород
#беспилотник
Читайте нас в
Стало известно, как далеко бьют поставленные Украине ракеты ATACMS
WP: США поставили Украине версию ракет ATACMS с дальностью около 160 километров
17 октября 2023, 20:52

Фото: iStock/3D_generator

Вашингтон поставил Киеву версию ракет ATACMS с дальностью около 160 километров, однако есть версии таких ракет с дальностью действия примерно 300 километров. Об этом сообщает Washington Post.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области. После чего президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выполнение договоренностей.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

Читайте также:

СМИ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни

Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS

СМИ: Байден в сентябре пообещал Зеленскому ракеты ATACMS
#россия
#сми
#вооружение
#депутат
#всу
#ракеты
#байден
Читайте нас в
Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS
17 октября 2023, 18:55

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выполнение договоренностей.
«Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно – «атакамсы» себя показали»,-сообщил Владимир Зеленский.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства США уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

«Ну что, ATACMS уже у нас. Спасибо нашим партнерам», - написал Гончаренко.мОн также уточнил, по Бердянску был нанесен удар именно с помощью этих ракет.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что удар по Бердянску был нанесен ракетами ATACMS. При этом официального подтверждения не было. При этом сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что минувшей ночью ВСУ «плотно работали с большого расстояния». Он предположил, что они использовали ракеты ATACMS.

Читайте также:

На Украине заявили, что удар по Бердянску был нанесен с помощью ATACMS

«Резня»: Зеленский погубил сотни тысяч украинцев, считают в США

В США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине
#украина
#сво
#всу
Читайте нас в
СМИ: Байден в сентябре пообещал Зеленскому ракеты ATACMS
NYT: Байден в сентябре обещал Зеленскому ATACMS с ограниченным радиусом действия
17 октября 2023, 18:52

Фото: iStock/bpawesome

Президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, однако исключительно с ограниченным радиусом действия. Об этом пишет New York Times.
Отмечается, что Байден некоторое время не хотел одобрять поставку этого типа вооружения из-за опасений начала прямого конфликта с Россией.

Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

Напомним, помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш сообщал, что американская армия может передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, если президент Джо Байден сочтет такое решение необходимым. Он подчеркнул, что американская армия уже знает, какие именно ракеты отправит на Украину, в случае одобрения данного решения Байденом. 

Читайте также:

США готовы передать Киеву ATACMS, если Байден примет такое решение

Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Скадовск недавно полученными ракетами

СМИ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни
#сша
#россия
#армия
#вооружение
#всу
#ракеты
#джо
Читайте нас в
Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Скадовск недавно полученными ракетами
Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовск, предположительно, недавно полученными ракетами
17 октября 2023, 18:37

Фото: iStock/aapsky

Глава региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что ВСУ нанесли удар по Скадовску Херсонской области, предварительно, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами. В результате этой атаки пострадали двое мирных жителей.
Сальдо добавил, что из-за обстрела украинских войск ​такого рода боеприпасами сгорел частный дом в Новой Каховке, а также повреждена линия электроснабжения. 

Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия. 

Напомним, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

Читайте также:

WSJ: небольшое количество ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни

Экс-морпех Берлетик: ВС РФ эффективно уничтожают военные объекты Украины

Дипломат Фриман: Украина не сможет захватить Крым и лишится территорий
#россия
#военные
#дом
#украина
#вооружение
#вс рф
#ракеты
Читайте нас в
США тайно передали ракеты ATACMS Киеву, чтобы РФ не успела переместить вооружение
CNN: США передали ВСУ ATACMS тайно, чтобы РФ не успела переместить технику
17 октября 2023, 18:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника.
«США решили в последние недели отправить их тайно, потому что они хотели застать россиян врасплох, особенно после месяцев открытых прений о том, должен ли президент (США) Джо Байден согласиться на отправку этого оружия», - говорится в статье.

При этом уточняется, что в России знают о радиусе действия ракет ATACMS. В связи с этим в США испытывали опасения, что ВС РФ смогут переправить свое вооружение за пределы досягаемости еще до того, как Украина начнет их использовать.

Ранее стало известно, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.

Читайте также:

Politico: Украина впервые применила для удара американские ракеты ATACMS

На Украине заявили, что удар по Бердянску был нанесен с помощью ATACMS

В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
#сша
#всу
#вс рф
#ракеты
#байден
#удар
Читайте нас в
ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ перешли к локальным атакам на Запорожском направлении
17 октября 2023, 17:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ сменили тактику на Запорожском направлении из-за больших потерь, теперь они ведут локальные бои. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он также подчеркнул, что ВС РФ отражают все попытки атаки ВСУ. Кроме того, российские военные перешли к активной обороне и наносят противнику значительный урон.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

Читайте также:

«Резня»: Зеленский погубил сотни тысяч украинцев, считают в США

В США вынесли Украине приговор

Большое число украинских военных сдаются в плен ВС РФ
#сша
#военные
#новости
#всу
#вс рф
#зеленский
Читайте нас в
Politico: Украина впервые применила для удара американские ракеты ATACMS
17 октября 2023, 17:38

Фото: iStock/typhoonski

Вооруженные силы Украины впервые применили американские ракеты ATACMS для ударов по российским целя, сообщает Politico.
«Во вторник украинские войска применили поставленные США ракеты большей дальности для удара на востоке Украины после того, как Вашингтон тайно отправил это вооружение в последние недели», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Ранее в WSJ сообщили, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.

В то же время, американский экс-дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель. По мнению Фримана, пролилось очень много крови. Бывший дипломат отметил, что, если переговоры между РФ и Украиной произойдут, то они будут проходить на российских условиях.

Читайте также:

Макговерн: Гибель людей по вине Зеленского заслуживает презрения

Пушилин: Ситуация в Газе повлияет на поставки оружия Украине, но не сразу

Марочко рассказал о прибытии свежих сил ВСУ на Краснолиманском направлении
 
#сша
#украина
#всу
#ракета
#сво
Читайте нас в
СМИ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни
WSJ: небольшое количество ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни
17 октября 2023, 17:17

Фото: iStock/vadimrysev

Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Об этом пишет Wall Street Journal.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области. 

Напомним, в российских СМИ появилась информация о том, что удар по Бердянску был нанесен ракетами ATACMS. При этом официального подтверждения не было. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что минувшей ночью ВСУ «плотно работали с большого расстояния». Он предположил, что они использовали ракеты ATACMS.

Читайте также:

На Украине заявили, что удар по Бердянску был нанесен с помощью ATACMS

В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS

Экс-морпех Берлетик: ВС РФ эффективно уничтожают военные объекты Украины
#военные
#дмитрий рогозин
#сми
#всу
#вс рф
#ракеты
#удар
Читайте нас в
Достижения.рф