Минобороны: Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

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Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
6 октября вертолет Ка-29 Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
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