Минобороны: Беспилотник уничтожен силами российской ПВО над Белгородской областью

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Сегодня, 13 августа около 11:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Обломки дрона упали в безлюдной местности. Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры нет. За сутки это уже вторая попытка киевского режима атаковать Белгородскую область при помощи БПЛА. Еще один аппарат был сбит средствами ПВО около 4-х часов утра. Также глава региона Вячеслав Гладков сообщал о сбитом накануне беспилотнике в Шебекинском округе.
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Александр Бойцов